В США может появиться 51-й штат

28.06.2020, 3:45, Новости дня

В Соединенных Штатах прошло удивительное голосование в Конгрессе — о том, не превратить ли федеральный округ Колумбия (то есть столицу Вашингтон), в 51-й штат, от которого можно избирать сенаторов и конгрессменов. Чьими будут такие парламентарии и кому и зачем это нужно, а кому – нет?

Возмущенных вашингтонцев особенно видно на американских дорогах. Каждая машина, зарегистрированная в городе, получает номер с одной и той же надписью — Taxation without representation ("Налогообложение без представительства"). То есть, налоги платят, а в Конгрессе не представлены, значит, повлиять на бюджет никак не могут, как жители остальных Соединенных Штатов.

По новому закону, новый 51-й штат — это жилые кварталы и 700 тысяч населения. Соединенным Штатам в Вашингтоне останется только небольшой анклав из федеральных учреждений и мемориалов..

Если взглянуть на путеводитель видно, что вместе они образуют крест: Белый дом на севере, мемориал Джефферсону на юге. А вот эта другая прямая — Национальная аллея. Там виднеется Капитолий, дальше — мемориал Вашингтону, последняя точка — монумент Линкольну.

Принцип явно позаимствован у древних с их "чудом света" Зевсом в Олимпии. И здесь отвлечемся.

Линкольна в камне, как и Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта можно увидеть и в Южной Дакоте, на горе Рашмор. Компанию великим очень хочет составить нынешний президент.

"Я говорила президенту: вы должны приехать к нам, у нас есть гора Рашмор. А он ответил: знаете, я же всегда мечтал, чтобы мое лицо было высечено на горе Рашмор. Я рассмеялась и только по его лицу поняла, что он говорил серьезно", — рассказала губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем.

И уж тем более от такой перспективы не в восторге индейцы, которым эта гора принадлежала когда-то. "Несправедливо красть земли коренных народов, а затем увековечивать лица белых завоевателей, которые устроили геноцид", — заявили они.

Первым, чей памятник сбросили за геноцид, стал Христофор Колумб. И хотя про индейцев, которые когда-то жили и по берегам реки Потомак, на которой раскинулась американская столица, не вспоминают, вопрос о Колумбе — прикладной и для потенциального нового штата.

"Добро пожаловать в Вашингтон, округ Колумбия!" — привычное обозначение американской столицы. Но так называется город, а как его именовать, получи он статус 51-го штата США?

Штат Вашингтон в Америке уже есть — он на другом побережье — да и от привычной аббревиатуры DC жители не готовы отказываться. Решение нашли. Washington DC перейдет и в название штата. Только DC будет означать не округ Колумбия, а Douglass Commonwealth (Содружество Дугласа) — по имени Фредерика Дугласа, чернокожего активиста, который жил в Вашингтоне в XIX веке.

Вот и сегодня у американской столицы — чернокожий мэр. Здесь 45% жителей — афроамериканцы. Во время протестов против полицейского произвола улицу под окнами Белого Дома переименовали в площадь "Черные жизни имеют значение". Столкновения были настолько серьезными, что Трамп город федерального подчинения успокаивал армией. А сейчас понимает: в Конгресс и Сенат от нового штата избрали бы не его однопартийцев.

"DC никогда не будет штатом! Почему? Да потому что тогда могут появиться два дополнительных сенатора-демократа и еще пять конгрессменов. Нет уж, спасибо! Этого никогда не будет", — сообщил американский президент.

Трамп обещает наложить на закон вето, а его однопартийцы еще указывают.

"Какие жизненно важные отрасли промышленности представлял бы новый штат Вашингтон? Лоббистов. Бюрократов", — сказал Том Коттон, сенатор-республиканец.

И все же 700 тысяч вашингтонцев — это больше, чем в таких существующих штатах, как Вайоминг или Вермонт. И хотя бы поэтому сегодня ночью подконтрольная демократам Палата представителей историческое решение приняла. И если это решение отвергнет республиканский Конгресс, то это станет еще одним для тех вашингтонцев, кто служить в армии и голосовать за президента может уже давно.