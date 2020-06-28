Daily Mail – не открывая границы для американцев, ЕС рискует разгневать Трампа

28.06.2020, 3:10, Новости дня

С 1 июля Евросоюз намерен открыть границы для туристов из так называемых безопасных стран, в которых наблюдается низкий уровень заражения коронавирусом. При этом гражданам США всё ещё будет запрещено посещать государства блока, что, вероятно, вызовет недовольство у главы Белого дома, пишет Daily Mail.



Reuters

После открытия границ 1 июля ЕС планирует запретить въезд американцам, но впустить жителей стран с более низким уровнем заражения COVID-19. Это решение, которое всё ещё должно получить согласие членов организации, рискует разозлить Дональда Трампа, широко критикуемого за его обращение с пандемией, пишет Daily Mail.

По словам европейских чиновников, США, РФ и ряд других государств считаются «слишком опасными, потому что они не контролируют вспышку коронавируса». Список «безопасных стран» был составлен высокопоставленными дипломатами в Брюсселе после дискуссии о том, как блоку следует возобновлять работу бизнеса и туристического сектора после карантина.

Известно, что в списке оказались Канада и Австралия. Страны оценивались по таким критериям, как уровень инфицирования и достоверность данных, представляемых органами здравоохранения. Список будет обновляться каждые две недели, поэтому страны, исключенные в начале, могут быть добавлены позже.

Чиновники также заявили, что одной из «безопасных стран» может стать Китай, но только при условии, что он откроет границы для граждан ЕС. Они также отметили, что США, несмотря на их значение для европейского туризма, вряд ли попадут в окончательный список.

Представители Брюсселя пытались основываться на научных данных, чтобы избежать политизации процесса. Однако добиться этого оказалось непросто. Ведь, по утверждению чиновников, Соединённые Штаты и другие страны активно стремятся попасть в безопасный список.

США запретили въезд в страну жителям большинства стран ЕС в марте. С тех пор американские власти не ослабили эти ограничения, даже несмотря на количество инфицированных и умерших от COVID-19 на континенте сократилось, заключает Daily Mail.