На «Авито» выставили «рубашку Владимира Путина»

28.06.2020, 2:08, Новости дня

На сайте объявлений «Авито» предлагают купить «рубашку Владимира Путина», которую президент России, как утверждается, «забыл» в Нижнем Новгороде.

Продавец в объявлении на сайте утверждает, что «рубашка была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде» и «найдена при уборке номера». Отмечается, что «рубашка не стиральная». Продавец заявил, что «при необходимости готов отдать» ее «на экспертизу».

Указан размер рубашки – 48–50 (XL).

Ее предлагается купить за 165 тыс. рублей.

Напомним, Путин приезжал в Нижний Новгород в октябре на форум «Россия – спортивная держава».