На Украине захотели обложить пошлинами российское топливо и СПГ

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27.06.2020, 21:08, Новости дня

На Украине производители нефтепродуктов предложили ввести компенсационные пошлины на ввоз дизтоплива и СПГ из России.

В экспертный совет при минэнергетики Украины обратились «Укрнафта», «Укргаздобыча» и «Укртатнафта», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Компании также предложили ограничить ввоз остальных нефтепродуктов квотами и пересмотреть действующие акцизы на топливо.

«Ключевым вопросом является наработка комплекса решений, которые будут способствовать сбалансированию интересов, функционированию рынка нефтепродуктов на основе конкуренции и защиты как интересов внутреннего производителя, так и экономики страны в целом», – отметил замминистра энергетики Украины Юрий Бойко.

В ходе заседания совета представители компаний предположили, что введение квот и пошлин на российские продукты может привести к «антиконкурентному сговору» основных импортеров и повышению цен. Участники мероприятия решили поддержать позицию о необходимости взвешенного подхода к этому вопросу.

Напомним, с 1 мая Украина ввела в действие спецпошлины в размере 65% на импорт угля из России. Эту меру оправдали защитой внутреннего рынка.



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