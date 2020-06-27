 

В США отреагировали на сообщения о «связи» РФ с талибами

27.06.2020, 20:53, Новости дня

Совет нацбезопасности США (СНБ) отказался комментировать сообщения СМИ о том, что РФ якобы связана с афганским движением «Талибан» (запрещено в России).

«Мы не комментируем якобы имевшие место внутренние обсуждения в совете СНБ», – сказал руководитель пресс-службы СНБ Джон Эллиот РИА «Новости».

Ранее издание New York Times заявило, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

В МИД РФ назвали статью газеты «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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