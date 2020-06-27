Уволившуюся главврача больницы в Уфе наградили после вспышки коронавируса

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27.06.2020, 20:48, Новости дня

Уволившуюся после вспышки коронавируса в Республиканской клинической больнице в Уфе главврача Эльзу Сыртланову наградили почетной грамотой республики Башкоторстан.

«Заслуженный врач Башкирии, доктор медицинских наук Эльза Сыртланова награждена почетной грамотой республики Башкортостан», – сообщили в пресс-службе областного правительства, передает РИА «Новости».

Чествование медиков и вручение наград прошло в пятницу в рамках празднования Дня медработника. Всего было награждено 22 человека.

Больница была закрыта на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов диагностировали коронавирус.

Напомним, ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщал, что коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей в медучреждении.

Сыртланова уволилась по собственному желанию в середине мая.



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