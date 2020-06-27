 

В Украине собираются с 1 сентября повысить минимальную зарплату

27.06.2020, 20:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить уровень минимальной заработной платы, об этом 27 июня сообщила пресс-служба главы государства.

“Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти”, – отметил Зеленский, давая поручение Кабинету Министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил президенту о предварительном графике повышения. Так, с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата будет составлять 5000 грн, с 1 января 2021 года – 6000 грн, а с 1 июля 2021 года – 6500 грн.

“Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности”, – приводит пресс-служба слова Зеленского.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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