 

Кузнецова подключилась к ситуации с оправданием подозреваемого в насилии над дочерью

27.06.2020, 20:30, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в курсе ситуации с оправданием отца малолетней девочки в Татарстане, обвиняемого по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении собственной дочери.

«Мы считаем, что в ситуации необходимо разобраться тщательнейшим образом, ведь речь идет о защите прав полуторагодовалого ребенка, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Вопрос остается на нашем контроле до полного его разрешения», – приводит слова Кузнецовой РИА «Новости».

Чтобы защитить права и интересы ребенка, омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в республике.

Напомним, инцидент произошел 27 октября прошлого года в одном из частных домов города Бугульмы. У девочки полутора лет началось кровотечение, семья вызвала скорую. После осмотра врачом-гинекологом были обнаружены травмы, которые говорили о насилии над ребенком.

В преступлении подозревали отца девочки, на суде он признался. Свой поступок он объяснил тем, что «просто психанул» из-за ссоры с женой и не имел злого умысла.

Суд не нашел состава преступления в его действиях, поскольку у подсудимого не было желания удовлетворить сексуальные потребности. Прокуратура Татарстана обжаловала решение суда.



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