 

«Талибан» опроверг связь с российскими разведчиками

27.06.2020, 20:08, Новости дня

Движение «Талибан» (запрещено в России) решительно опровергло сообщения о том, что оно якобы получало деньги от российской разведки для проведения нападений в Афганистане.

«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от РФ за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение. Длящийся 19 лет джихад…не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам, Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели», – сообщил официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид, передает РИА «Новости».

По его мнению, такие слухи распространяются для воспрепятствования уходу войск США из страны, введения в заблуждение сторонников мира из США.

«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», – добавил он.

Ранее издание New York Times заявило, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

В МИД РФ назвали статью газеты «вбросом американской разведки».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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