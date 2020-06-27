Явка по электронному голосованию о поправках к Конституции достигла 75%

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27.06.2020, 20:08, Новости дня

Явка по дистанционному электронному голосованию о поправках к Конституции РФ достигла 75%, эти сведения опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Таким способом проголосовали почти 879,7 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на данные штаба.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10.00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20.14 мск 27 июня явка составила 75,0%. Принято 879654 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 72 часов.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



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