 

Мэр украинского города сжег триколор напротив посольства РФ в Киеве

27.06.2020, 19:53, Новости дня

Глава приграничного с Россией украинского города Конотоп Артем Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве.

«Нахожусь под посольством «страны-оккупанта». Я сейчас делаю ответ [блогеру] Толику Шарию, который недавно выпустил про меня видеоролик, где как будто разоблачает меня в чем-то. Я посмотрел это ролик и понял, что наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег российский флаг <…>, когда был в АТО», – сообщил Семенихин в ролике, опубликованном на его странице в Faceboook.

После этого глава города включил гимн Украины и поджег флаг России.

В январе в Конотопе предложили установить памятник Степану Бандере.

В июне 2019 года Семинихина избили неизвестные, он получил тяжелые повреждения и попал в реанимацию.



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