Китайский блогер назвал самое ценное блюдо русской кухни

27.06.2020, 19:48, Новости дня

Китайский блогер рассказал, какие блюда русской кухни ему больше всего понравились, и поделился впечатлениями от самых разных деликатесов.

«Большинство жителей страны проживает в восточной части Европы. Поэтому культура питания в РФ находится под большим влиянием европейской культуры», – написал он на китайской платформе Sohu, передает РИА «Новости».

В русских блюдах употребляется большое количества масла, в русской кухне есть наваристые супы, обилие закусок. «Русская еда имеет ярко выраженный вкус – кислый, сладкий, соленый и острый. Также русские очень любят лук и чеснок», – отметил блогер.

Некоторые деликатесы напомнили ему блюда северных районов Китая. Главным деликатесом он назвал икру. «Наиболее ценной является черная икра, которую дают осетры-альбиносы. Чем крупнее и светлее зерно такой икры, тем выше она ценится», – написал автор.

Кроме того, блогер упомянул копченые колбасы, которые запомнились ему приятным ароматом, а также холодец.

«Холодец получается очень вкусным, прозрачным, без толстого слоя жира сверху, а мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно», – отметил он.

Также по вкусу ему пришелся насыщенный вкус гуляша, по его мнению, это блюдо сочетается с вином. «Основными ингредиентами являются говяжья грудинка, картофель, помидор, морковь и лук, приправляется блюдо томатным соусом, луком и чесноком», – рассказал автор.

Напомним, ранее китайцы объяснили, почему они в восторге от российской колбасы.

В апреле американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс заявила, что «русская кухня – это худшая варварская, крестьянская еда, которую я когда-либо видела».