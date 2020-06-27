Российские противолодочные самолеты пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
27.06.2020, 19:48, Новости дня
Российские противолодочные Ту-142МК провели полеты над Баренцевым и Норвежским морями, их сопровождали американские и норвежские истребители, сообщило Минобороны.
«Три дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей», – цитирует Минобороны РИА «Новости».
Над нейтральными водами Норвежского моря Ту-142МК сопроводили норвежские истребители F-16.
«Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана», – добавили в ведомстве. Там самолеты сопроводили истребители F-22 ВВС США.
Подчеркивается, что полеты проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В пятницу экипаж российского Су-30 осуществил перехват американских самолетов-разведчиков у Черного моря. Экипаж истребителя определил самолеты как Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. Позднее было опубликовано видео перехвата.
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