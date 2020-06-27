Душа трассы “Нева”: бронзовый солдат, вставший на защиту Родины

27.06.2020, 19:30, Новости дня

В Новгородской области на 561-м километре трассы "Нева" торжественно открыли памятник "Погибшим при защите Отечества". Именно в этом месте в 1942-м шли ожесточенные бои, погибли 50 тысяч красноармейцев Волховского фронта, 30 тысяч — попали в плен.

Бронзовый солдат, вставший на защиту Родины. Почти 6 метров в высоту вместе с постаментом. Больше 3 тонн веса. От эскиза к более крупным моделям из кембрийской глины уже в 3D и до отлитого из бронзы – около 9 месяцев работы.

Открытие памятника — торжественное. С оркестром и почётным караулом. Сразу после — возложение цветов.

Памятник установили на 561-м километре трассы М11 "Нева" в Новгородской области. В 1942-м здесь рядом с деревней Мясной Бор шли ожесточенные бои, в которых погибли больше 50 000 красноармейцев Волховского фронта. Останки солдат в Долине Смерти обнаружили в 2013-м при строительстве дороги.

Еще с советских времен в этих местах работают поисковые движения. Различные отряды приезжают сюда на вахты памяти. В Мясном Бору есть мемориальное кладбище. Около трех сотен бойцов перезахоронили с воинскими почестями. Личности 14 удалось установить и передать останки родственникам.

"То, что поисковики РФ через 75 лет возвращают родным и близким тела этих бойцов – достойно уважения", — сказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

Идея увековечить память героев родилась в прошлом году. На всероссийском конкурсе выбирали лучший проект. Одной из сложных задач было показать движение советского воина.

"И когда я смотрел на этот памятник, по положению солдата видно, что он не идет в атаку, а защищает Родину. Есть одна поговорка Новгородская — "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", — сказал председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслав Петушенко.

Вместе с памятником, на другой стороне шоссе, сегодня открыли и освятили киот. Он выполнен из известняка. Но, чтобы прослужить смог века, прошел спецобработку.

"Мне отрадно говорить, что дорога живет и развивается. И то, что помимо вещей материальных, которые нужны каждому, на этой дороге появляются места духовного притяжения, такие, как этот замечательный памятник. Такого рода места станут действительно знаковыми на дорогах", — сказал министр транспорта Евгений Дитрих.

На участке рядом с мемориалом разместили фотовыставку о подвиге советских воинов на этой земле. Она будет открыта до сентября. А опыт масштабного предварительного исследования территории с точки зрения исторических событий в "Автодоре" теперь возьмут за основу.