 

Душа трассы “Нева”: бронзовый солдат, вставший на защиту Родины

27.06.2020, 19:30, Новости дня

В Новгородской области на 561-м километре трассы "Нева" торжественно открыли памятник "Погибшим при защите Отечества". Именно в этом месте в 1942-м шли ожесточенные бои, погибли 50 тысяч красноармейцев Волховского фронта, 30 тысяч — попали в плен.

Бронзовый солдат, вставший на защиту Родины. Почти 6 метров в высоту вместе с постаментом. Больше 3 тонн веса. От эскиза к более крупным моделям из кембрийской глины уже в 3D и до отлитого из бронзы – около 9 месяцев работы.

Открытие памятника  — торжественное. С оркестром и почётным караулом. Сразу после — возложение цветов.

Памятник установили на 561-м километре трассы М11 "Нева" в Новгородской области. В 1942-м здесь рядом с деревней Мясной Бор шли ожесточенные бои, в которых погибли больше 50 000 красноармейцев Волховского фронта. Останки солдат в Долине Смерти обнаружили в 2013-м при строительстве дороги.

Еще с советских времен в этих местах работают поисковые движения. Различные отряды приезжают сюда на вахты памяти. В Мясном Бору есть мемориальное кладбище. Около трех сотен бойцов перезахоронили с воинскими почестями. Личности 14 удалось установить и передать останки родственникам.

"То, что поисковики РФ через 75 лет возвращают родным и близким тела этих бойцов – достойно уважения", — сказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

Идея увековечить память героев родилась в прошлом году. На всероссийском конкурсе выбирали лучший проект. Одной из сложных задач было показать движение советского воина.

"И когда я смотрел на этот памятник, по положению солдата видно, что он не идет в атаку, а защищает Родину. Есть одна поговорка Новгородская  — "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", — сказал председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслав Петушенко.

Вместе с памятником, на другой стороне шоссе, сегодня открыли и освятили киот. Он выполнен из известняка. Но, чтобы прослужить смог века, прошел спецобработку.

"Мне отрадно говорить, что дорога живет и развивается. И то, что помимо вещей материальных, которые нужны каждому, на этой дороге появляются места духовного притяжения, такие, как этот замечательный памятник. Такого рода места станут действительно знаковыми на дорогах", — сказал министр транспорта Евгений Дитрих.

На участке рядом с мемориалом разместили фотовыставку о подвиге советских воинов на этой земле. Она будет открыта до сентября. А опыт масштабного предварительного исследования территории с точки зрения исторических событий в "Автодоре" теперь возьмут за основу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Турция отказалась поддерживать новый план НАТО по «сдерживанию» РФ на Балтике

10.05 / Дату начала ЕГЭ решили оставить прежней

19.06 / Минобороны рассекретило документы об успехах Красной армии в первые дни войны

16.04 / Авторитарные государства Евразии усиливают наступление на права человека

10.06 / Голливуд без драк и секса

25.05 / Эдемский сад мог существовать и для животных

12.05 / Нефть подорожала на новостях по сокращению добычи

17.04 / Трамп обсудил пандемию коронавируса с лидерами «Большой семерки»

17.04 / Волонтеры оперативного штаба в Ульяновске начали работу в эпицентре очага коронавируса

23.05 / От COVID-19 в мире излечились более 2 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска