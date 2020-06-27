 

Washington Post – в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей

27.06.2020, 18:55, Новости дня

Минфин США направил финансовую помощь, связанную с коронавирусом, 1,1 миллионов скончавшихся людей, пишет The Washington Post, ссылаясь на отчёт Счётной палаты США. Согласно отчёту, причина ошибки состоит в том, что у Минфина не было доступа к данным об умерших. На этом фоне в партии демократов раскритиковали администрацию Дональда Трампа и призвали к усилению финансового надзора.


Reuters

Правительство США направило финансовую помощь по коронавирусу 1,1 миллионов скончавшихся людей, пишет The Washington Post, ссылаясь на данные Счётной палаты США. Общая сумма потраченных средств составила $1,4 млрд.

Как пишет издание, Счётная палата опубликовала эти цифры в рамках всеобъемлющего отчёта о $3 трлн, выделенных в качестве помощи на борьбу с коронавирусом. Между тем, Дональд Трамп выступил за введение дополнительных выплат финансовой помощи, однако сведения от Счётной палаты могут заставить многих республиканцев усомниться в необходимости дальнейших прямых финансовых выплат.

Выплата средств скончавшимся произошла в результате поспешных действий Минфина США, стремившегося реализовать средства, предписанные по закону, принятому ещё в марте. Как отмечает The Washington Post, у ведомства нет доступа к данным о скончавшихся. В отчёте Счётной палаты, помимо прочего, рекомендовали предоставить Минфину доступ к этим данным.

Согласно отчёту Счётной палаты, закон о финансовых выплатах «значительно повысил риск ошибочных выплат». Как пишет издание, финансовые выплаты осуществлялись несколькими способами, включавшими прямой депозит, предоплаченные дебетовые карты и бумажные чеки. Кроме того, в 400-страничном отчёте Счётной палаты говорится, что общие данные по затратам недоступны, поскольку федеральные агентства не обязаны отчитываться о тратах на помощь, связанную с коронавирусом, до июля.

«Печально, что общественности придётся ждать 4 месяца с момента вступления в силу закона о финансовой помощи, чтобы получить доступ к полной информации о тратах», — отмечается в отчёте.

Отчёт Счётной палаты спровоцировал критику в адрес республиканцев и администрации Дональда Трампа со стороны демократов, пишет The Washington Post. «Осуществляемый надзор должен быть гораздо строже», — приводит издание слова сенатора Чарльза Шумера. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Ущерб от действий замглавы «Ленэнерго» оценили в 131 млн рублей

28.05 / Общество: «Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

09.06 / Пьяный Ефремов задержан после ДТП

17.06 / У президента Гондураса выявили коронавирус

22.04 / Просроченные на 15 лет аппараты ИВЛ поставили в больницу Владимира

28.05 / Куклачев призвал российских звезд «срезать жир»

14.05 / На спикера Рады подали в суд за принятие закона о банках

08.05 / Роспотребнадзор опроверг риск распространения коронавируса через вентиляцию

03.06 / В Украине вырос показатель летальности от коронавируса – Минздрав

24.06 / Ким Чен Ын отложил план начала военных действий против Южной Кореи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска