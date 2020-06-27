 

Смартфон Google Pixel 5 XL показали в прозрачном чехле

27.06.2020, 18:53, Новости дня

В Сети продемонстрировали рендерные изображения нового не анонсированного смартфона Google Pixel 5 XL, который позирует в прозрачном чехле.

Вместе с тем эксперты уверены, что данный девайс не сможет составить конкуренцию для флагманов нынешнего года из-за своих параметров производительности. На передней части корпуса применили компактный вырез для передней камеры. На тыльной стороне можно рассмотреть сдвоенную камеру, а сканер отпечатков пальцев находится несколько ниже данного модуля.

Новые модели смартфонов Google Pixel 5 и Pixel 5 XL будут функционировать на процессоре Snapdragon 765G, тогда как остальные параметры пока зашифрованы от широкой публики. Предполагается, что официальный выход девайсов состоится уже к октябрю нынешнего года.



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