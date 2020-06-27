Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

27.06.2020, 18:53, Новости дня

Сегодня стало известно, что базовая версия нового смартфона iPhone 12 поступит в продажу по цене 549 долларов.

Вместе с тем самая топовая модификация устройства получит ценник 1399 долларов. Такие данные привели специалисты, которые знакомы с предстоящим выходом смартфонов. Напомним, официальный выход в продажу смартфонов iPhone 12 запланирован на осень 2020 года. Модель в базовой комплектации получила модем с поддержкой сетей четвертого поколения и 64 гигабайта постоянной памяти.

В зависимости от размера внутренней памяти стоимость смартфона iPhone 12 увеличится. Напомним, модель получит качественный дисплей, а также мощный процессор Apple A14 Bionic. Более точные характеристики устройств пока не раскрываются.