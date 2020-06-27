Унесенные морем: спасены мужчина и мальчик на надувном матрасе
27.06.2020, 18:25, Новости дня
Спасатели МЧС России с вертолета Ми-8 обнаружили мужчину и его сына, которых унесло на надувном матрасе в Черное море. Пострадавших подняли на борт в удовлетворительном состоянии, отвезли в аэропорт Геленджика и передали врачам.
Инцидент случился в районе села Сукка под Анапой. Главное управление МЧС РФ держит ситуацию на контроле.
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