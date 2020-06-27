Унесенные морем: спасены мужчина и мальчик на надувном матрасе

27.06.2020, 18:25, Новости дня

Спасатели МЧС России с вертолета Ми-8 обнаружили мужчину и его сына, которых унесло на надувном матрасе в Черное море. Пострадавших подняли на борт в удовлетворительном состоянии, отвезли в аэропорт Геленджика и передали врачам.

Инцидент случился в районе села Сукка под Анапой. Главное управление МЧС РФ держит ситуацию на контроле.