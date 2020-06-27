 

Собчак заявила, что на нее и съемочную группу напали в женском монастыре на Урале

27.06.2020, 18:20, Новости дня

В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу российской телеведущей Ксении Собчак. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

“Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [российского журналиста Сергея] Ерженкова”, – заявила она.

По словам Собчак, у съемочной группы отобрали камеру и забрали съемки избиения. Телеведущая вызвала полицию.

Она опубликовала видео, на котором показала, кто совершил нападение.

Нос Собчак заклеен пластырем, но это ранение не имеет отношения к инциденту. Вчера на странице в Instagram телеведущая сообщала, что сломала его и была прооперирована.

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Сегодня первыи * день голосования по поправкам в конституцию. Мои * отец участвовал в написании конституции 93го года,сделал все,чтобы статьи связанные со свободами человека там все-таки были прописаны(этого по одному из вариантов могло бы и не быть) , и тема для меня «родная». Наш выпуск выходит на день раньше-к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже «раненыи * боец». Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. На канале #ОсторожноСобчак смотрите мои * новыи * фильм,в котором я попыталась обьяснить почему не иду голосовать,и почему считаю,что конституция 93го года во многом предопределила то,что происходит сеи * час. Всем спасибо! И да,мои * муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю! * Ссылка в профиле.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Июн 2020 в 5:29 PDT

По ее словам, в монастырь приехали с целью провести расследование.

“Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве “наказания” за провинности”, – отметила она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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