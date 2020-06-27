Экс-супруга Башарова заявила на него в полицию

27.06.2020, 17:16, Новости дня

Бывшая супруга актера Марата Башарова Екатерина Архарова сообщила в полицию на него, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Архарова заявила, что Башаров оклеветал ее, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в МВД «Раменки».

Экс-супруга актера заявила, что Башаров публично распространял о ней сведения, «на 90%» состоящего из клеветы.

«Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребёнок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы. Не маленький мальчик. Должен нести ответственность за сказанное и содеянное», – рассказала изданию экс-супруга артиста.

Отмечается, что в случае признания Башарова виновным ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в 1млн рублей.

Несколько лет назад Архарова и Башаров развелись после того, как женщина угодила в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга.

21 марта Мировой суд Бабушкинского района удовлетворил иск супруги актера Марата Башарова Елизаветы и расторг второй брак актера.