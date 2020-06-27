“Сельта” – “Барселона”. Смолов выйдет на поле с первых минут

27.06.2020, 17:10, Новости дня

В матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" на поле стадиона "Балаидос" в Виго сыграет с "Барселоной". Команды объявили стартовые составы на предстоящую игру.

"Сельта": Рубен, Кевин, Айду, Саенс, Араухо, Джакобо, Окай, Мендес, Д. Суарес, Аспас, Смолов.

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Семеду, Пике, Альба, Пюиг, Видаль, Фати, Ракитич, Суарес, Месси.

OS NOSOS! #CeltaBarça #CandoHaiPaixón pic.twitter.com/s0XV9vtUdg

— RC Celta 💙 #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 27, 2020

Напомним, "Барселона" с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Сельта" расположилась на 16-й строчке, имея в активе 33 очка. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.