Полюс холода перегрелся

27.06.2020, 17:10, Новости дня

20 июня войдет в историю небольшого якутского городка Верхоянск: он оказался не только самым жарким днем июня, но и обновил годовой абсолютный максимум. Столбик термометра достиг отметки плюс 38 – абсолютный рекорд в якутском Заполярье оказался близким к московскому. Но, с другой стороны, предыдущий рекорд 1968 года был всего на семь десятых долей градуса ниже. Значит, сильная жара даже за Полярным кругом – не такое уж чудо для Якутии.

Это типичное проявление резко-континентального климата, которое хорошо видно, если сравнивать Верхоянск с Мурманском, расположенном примерно на той же географической широте.

Перепад между типичными дневными значениями температуры зимой и летом в Мурманске не превышает 20 градусов. А в Верхоянске он один из самых больших на Земле и равен 63 градуса. При этом лето в Верхоянске заметно теплее, чем в Мурманске: днем здесь обычно плюс 20-22, и почти каждое лето жара дотягивает до 30 градусов, правда, обычно в июле.

Однако сухая статистика говорит о том, что наблюдаемый очаг тепла над Якутией особенно ярок. На огромной территории температура воздуха на 10-15 градусов выше климатической нормы.

Причина якутских рекордов скрывается в особенностях атмосферной циркуляции этим летом. Над Западной Сибирью расположился холодный циклонический вихрь, а вот над Якутией раскинулся огромный теплый антициклон, который прослеживается до высоты 7-8 километров. Этот гигантский вихрь заблокировал западный перенос, поэтому атмосферные течения описывают гигантский изгиб. В итоге на севере Казахстана по-осеннему прохладно, в то время как в якутском заполярье — тропическое тепло.

"Если небо чистое, без облаков, то достаточно нескольких дней такой погоды, и температура поверхности достигает максимальных значений. Такая ситуация случилась, и здесь важно понимать, как меняется атмосферная циркуляция при глобальном потеплении. Многие исследования указывают на то, что вероятность именно таких продолжительных погодных режимов, продолжительных антициклонов в средних широтах северного полушария будет расти", — отметил Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН.

Чтобы понять причину этих аномалий, нужно разобраться в принципах атмосферной циркуляции в умеренных широтах. Представим себе разрез через нижнюю часть атмосферы от Арктики до тропиков. На севере господствуют холодные воздушные массы, а на юге – теплые. Теплый воздух занимает больший объем, поэтому давление в нем с высотой падает медленнее, чем в холодном. В результате в атмосферной толще формируется перепад давления, который вынуждает воздух течь с юга на север.

На вращающейся Земле эти течения разворачиваются на восток. Так формируется западный перенос, в котором, как водовороты в реке, постоянно рождаются и умирают циклоны и антициклоны. Но если контраст температуры между Арктикой и тропиками уменьшается, то западные течения в атмосфере могут ослабевать. И тогда образуются гигантские и малоподвижные волны, именно они и становятся причиной крупных температурных аномалий.

Уменьшение контраста температуры между северными широтами и тропиками во многом связано с потеплением Арктики, которые в последние 50 лет идет экстремальными темпами. На большей части планеты потеплело не больше, чем на 1,5 градуса, в то время как в Арктике на 3-3,5. Более интенсивное потепление над северными морями связано с тем, что здесь из-за холодной поверхности ослаблено конвективное перемешивание атмосферы. Большой вклад в потепление дает таяние морских льдов.

Так что одной из причин температурных рекордов на севере Якутии может быть аномально теплая Арктика, которая провоцирует формирование блокирующих антициклонов, и долго живущих положительных аномалий температуры, особенно летом.

Есть основания предполагать, что в будущем эти явления будут повторяться чаще, что прежде всего грозит интенсивным таянием вечной мерзлоты и ростом повторяемости природных пожаров.

Текст:

Метеовести