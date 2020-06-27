Экс-нардепа Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюремному сроку за отмывание денег. Адвокаты подали апелляцию

27.06.2020, 17:06, Новости дня

26 июня Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне признал виновным бывшего депутата Верховной Рады Украины (фракция “Народный фронт”) Николая Мартыненко в отмывании в составе преступной группировки около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему. Об этом сообщила программа “Схемы” (проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”).

Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины – Павла Скаленко. Он вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве, которое вели Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, отмечают “Схемы”.

Мартыненко определили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых – “безусловного отбывания”, а 16 – условных. Скаленко приговорен к 24 месяцам лишения свободы.

Украинцы подозревались в том, что они открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах и таким образом отмывали средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии. По данным следствия, Мартыненко поручил Скаленко создать офшорную компанию в Панаме (Центр противодействия коррупции отмечал, что речь идет о Bradcrest). Затем сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени этой компании, указывая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.

Дело было передано в федеральный суд Швейцарии в декабре 2019 года.

Защита уже обжаловала приговор в апелляционном суде, об этом пресс-служба Мартыненко сообщила изданию НВ. Политик, по швейцарским законам, считается невиновным, пока не пройдены все судебные инстанции, говорится в сообщении пресс-службы.

Экс-нардеп подчеркнул, что не совершал преступлений и категорически не согласен с решением суда.

“Из-за мировых карантинных мер и закрытия границ я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и предоставить свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и не окончательным”, – сказал он.

Пресс-служба также утверждает, что Скаленко приговорен не к реальному, а к условному сроку.

По данным НАБУ, Мартыненко, будучи нардепом и главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”. В течение 2008–2012 годов “Энергоатом” провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование “Энергоатому” поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, “торговую наценку” под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства. За него вступилось 18 политиков.

САП передала в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко в мае 2018 года. Сейчас уголовное производство рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.