 

Очевидец снял на видео впечатляющий смерч в Вологодской области

27.06.2020, 16:02, Новости дня

Очевидцы запечатлели на камеру смартфона настоящий торнадо, появившийся на территории Тарногского района Вологодской области. Кадры были сделаны в минувшую пятницу, 26 июня.

 

На записи виден внушительный смерч, прошедший, к удаче автора ролика, в стороне от того места, из которого велась съемка.

Как сообщают местные СМИ, данных о наличии жертв и повреждений жилых зданий и объектов инфраструктуры не поступало.

Тем не менее, известно, что в результате буйства стихии пострадало множество деревьев, среди которых оказалась 145-летняя сосна, внесенная в Национальный реестр старовозрастных деревьев.



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