 

Для посещения крымских санаториев отменили справку о коронавирусе

27.06.2020, 15:08, Новости дня

Туристам в крымских санаториях не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса, требования к постояльцам отелей и санаториев синхронизированы, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Справка об отсутствии коронавируса более не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ростуризм.

Также требование о предоставлении такой справки отменено для всех туристов, заселяющихся в отели и гостиницы.

«Сохраняется обязательная термометрия и для персонала, и для отдыхающих. Нет требования о еженедельном тестировании, объем тестирования для сотрудников будет определяться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019 для тех, кто приезжает в санаторий. Таким образом практически синхронизированы требования к санаторно-курортному комплексу и гостиницам», – сказал Волченко.

Отдыхающим теперь нужно будет предоставить справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом в течение 14 дней и стандартный пакет документов.

В самих санаторно-курортных учреждениях также действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо применять в закрытых помещениях, когда там есть другие люди. В объектах для размещения людей в достаточном количестве должны быть маски и перчатки для отдыхающих.

Ранее в Крыму ввели правила безопасного отдыха, пляжный отдых на полуострове необходимо проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря.



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