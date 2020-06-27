 

ЦИК пообещала проверить жалобы на отсутствие перчаток и масок в регионах при голосовании

27.06.2020, 14:53, Новости дня

Центральная избирательная комиссия направит контрольную группу для проверки в регионы, из которых будет поступать много жалоб на отсутствие средств индивидуальной защиты для членов комиссий и участников голосования по поправкам в Конституцию, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Если у нас из какого-то региона будет поступать большое количество жалоб, что где-то не выдают СИЗ, сразу будем направлять нашу группу из контрольного управления финансового. Сами понимаете, чем это для вас чревато. Будем выяснять, куда это все ушло, если этого нет на участках», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее Памфилова заявляла, что большинство комиссий соблюдают необходимые санитарные требования при проведении голосования.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что общественные наблюдатели будут требовать полного соблюдения всех тех стандартов, которые были предложены ЦИК.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



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