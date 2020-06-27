 

Россиянам дали советы по выбору шашлыка

27.06.2020, 14:48, Новости дня

При выборе шашлыка предпочтительнее выбирать продукты, изготовленные на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, заявили в Роскачестве.

Покупателям стоит обращать внимание на дату изготовления, на однородность кусков мяса, поскольку такой шашлык легче приготовить, сообщили в организации, передает РИА «Новости». Также нужно, чтобы структура мяса была плотной.

«Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в «белых» соусах, например, на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается», – добавили в Роскачестве.

Лучше всего готовить шашлык на углях без пламени, наиболее безопасный способ – завернуть мясо в фольгу. В этом случае она защитит блюдо от попадания канцерогенных веществ, которые образуются при горении.

«Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо – при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо – прекрасная среда для роста микроорганизмов», – указали эксперты.

Также Роскачество сообщило о результатах тестирования свиного шашлыка, представленного на российском рынке.

«Тестирование 2018 года позволило констатировать в половине из исследованных торговых марок патогенные микроорганизмы. В 2020 году эксперты не выявили ни одного случая нарушения обязательных требований к микробиологическим показателям продукции», – заключили в организации.

Ранее Роскачество сообщало, что наиболее безопасный продукт на российском рынке – это водка, наиболее опасным же специалисты назвали шашлык.



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