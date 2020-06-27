 

Сотрудников комиссий с положительным тестом на COVID-19 на Ставрополье отправили на самоизоляцию

27.06.2020, 14:16, Новости дня

В организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на Ставрополье задействовали свыше 40 тыс. человек. Все они заранее прошли тестирование на коронавирус, чуть более чем у 50 специалистов тесты показали положительный результат, сообщил председатель регионального избиркома Евгений Демьянов.

Он пояснил, что исследование проводилось методом экспресс-тестирования. Результат дал предварительно положительный диагноз, но это не значит, что люди болеют. Сейчас они находятся в режиме самоизоляции под наблюдением медиков, передает агентство «Победа».

«Тестирование проводилось до начала совместной работы участковых комиссий, и эти люди, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сейчас находятся в самоизоляции. Они никогда не контактировали со своими коллегами. Работа комиссий организована в установленном порядке. Были созданы резервные составы УИКов, и критических ситуаций по организации работы комиссий в крае на сегодняшний момент нет», – сообщил Демьянов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что масштаб тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции членов избирательных комиссий, которые будут задействованы на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.  

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



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