 

Facebook «переименовал» Киев

27.06.2020, 14:08, Новости дня

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия столицы Украины на английском языке, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теперь Facebook предлагает использовать «Kyiv» вместо «Kiev».

«Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка», – написал Кулеба в Facebook.

Он добавил, что старые отметки места останутся с прежним названием, а новые будут «правильными».

Напомним,  ранее американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Крым и Севастополь обозначены территорией России.

Решение корпорации признать российский статус Крыма вызвал негодование украинских политиков. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, а экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple.

Украина пожаловалась на Apple в Госдепартамент США и направила запросы самой компании.

В Apple пояснили, что изменения внесены для российских пользователей и не распространяются на карты за пределами России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / В Шотландии был обнаружен отпечаток доисторической одежды

07.06 / Данилюк: С такой кадровой политикой Зеленский гарантированно провалит свою миссию

27.04 / Турецкие отели собрались отказаться от шведского стола

10.05 / Кошевой о Гончаруке: Красиво на самокате заехал – и на саночках уехал

23.04 / Трамп подписал указ о временном запрете на иммиграцию в США

10.04 / Экс-заместителей Трубы Варченко и Буряка уволили из ГБР – СМИ

03.06 / Группа нардепов просит Конституционный Суд признать амнистию майдановцев незаконной

25.06 / Трамп в четверг проводит предвыборные мероприятия в Висконсине

14.06 / Welt – вспышка коронавируса на рынке в Пекине посеяла страх перед новой волной заражений

10.06 / EUobserver – Столтенберг призвал Запад объединиться перед лицом «российско-китайской оси»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска