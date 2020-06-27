Facebook «переименовал» Киев

27.06.2020, 14:08, Новости дня

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия столицы Украины на английском языке, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теперь Facebook предлагает использовать «Kyiv» вместо «Kiev».

«Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка», – написал Кулеба в Facebook.

Он добавил, что старые отметки места останутся с прежним названием, а новые будут «правильными».

Напомним, ранее американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Крым и Севастополь обозначены территорией России.

Решение корпорации признать российский статус Крыма вызвал негодование украинских политиков. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, а экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple.

Украина пожаловалась на Apple в Госдепартамент США и направила запросы самой компании.

В Apple пояснили, что изменения внесены для российских пользователей и не распространяются на карты за пределами России.