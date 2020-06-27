 

США выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнением на западе Украины

27.06.2020, 13:38, Новости дня

Соединенные Штаты Америки выделили $100 тыс. на борьбу с наводнением в западных областях Украины. Об этом сообщает посольство США на своей странице в Facebook.

В диппредставительстве отметили, что США поддерживают Украину во время наводнений на западе страны.

“С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой”, – говорится в сообщении.

США намерены сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западных областей преодолеть последствия стихийного бедствия, говорится в сообщении.

🇺🇦 Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID…

Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Laupäev, 27. juuni 2020

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня.

По состоянию на утро 27 июня подтопленными было 3871 дом в 180 населенных пунктах. В результате наводнения было разрушено 202,3 км автодорог, повреждено 620 км дорог и 259 мостов. 

К ликвидации последствий непогоды привлекались 1225 человек и 403 единицы техники, в том числе два вертолета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года. 

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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