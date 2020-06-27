 

СК потребовал арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора

27.06.2020, 13:30, Новости дня

Следствие просит суд арестовать бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство о заключении под стражу в отношении Натарова Д.», – передает слова представителя суда ТАСС.

Натарову предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ, по части 1 и части 2 статьи 135 УК РФ (получение взятки и совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Напомним, 27 апреля Натаров был освобожден с занимаемой должности после появления в СМИ информации о совращении им несовершеннолетней. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова.



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