Победителями программы «Миллион призов» стали еще более 254 тыс. москвичей

27.06.2020, 13:08, Новости дня

Новый розыгрыш программы «Миллион призов» состоялся в столице. Победителями стали 254 тыс. 179 человек, в первый день розыгрыша победил 390 тыс. 341 человек.

«Всего предусмотрено 2 млн призов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Их можно обменять на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения. Кроме того, есть возможность потратить выигрышные баллы на помощь благотворительным организациям», – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сертификаты можно получить в дни проведения голосования по поправкам в Конституцию. Принять участие в программе могут все жители Москвы, проголосовавшие на участках (или на дому), а также участники онлайн-голосования.

Граждане, пришедшие на избирательные участки, получат сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в СМС-сообщении на номер 7377. Те, кто выбрал электронное голосование, автоматически получают сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.