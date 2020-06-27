 

Победителями программы «Миллион призов» стали еще более 254 тыс. москвичей

27.06.2020, 13:08, Новости дня

Новый розыгрыш программы «Миллион призов» состоялся в столице. Победителями стали 254 тыс. 179 человек, в первый день розыгрыша победил 390 тыс. 341 человек.

«Всего предусмотрено 2 млн призов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Их можно обменять на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения. Кроме того, есть возможность потратить выигрышные баллы на помощь благотворительным организациям», – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сертификаты можно получить в дни проведения голосования по поправкам в Конституцию. Принять участие в программе могут все жители Москвы, проголосовавшие на участках (или на дому), а также участники онлайн-голосования.

Граждане, пришедшие на избирательные участки, получат сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в СМС-сообщении на номер 7377. Те, кто выбрал электронное голосование, автоматически получают сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса

17.06 / Госдепартамент одобрил продажу Украине патрульных катеров

31.05 / МИД назвал необоснованной жестокостью нападение на российского журналиста в США

02.05 / Несмотря на пандемию, подготовка к 9 мая идет все активнее

21.05 / Цены на нефть полностью зависят от Китая?

27.06 / Совместный бренд Geely и Volvo представил новый кроссовер

23.06 / От самого сердца: на Мамаевом кургане прошла генрепетиция концерта Победы

19.05 / Народный артист РФ призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка»

28.04 / На Украине захотели ограничить возможности суррогатного материнства

07.05 / Разработчик рассказал о создании в РФ нового плавучего вездехода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска