Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49 процентов

27.06.2020, 12:48, Новости дня

Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к Конституции за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.

«Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 млн 171 тыс. 137 граждан, явка – 19,49%», передает ТАСС слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Она добавила, что явка должна быть естественной. «Никаких случаев принуждения [не должно быть]. Мы контролируем ситуацию, мониторим информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию», – отметила глава ЦИК.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.