“Ростову” разрешили сыграть с “Арсеналом” основным составом

27.06.2020, 12:30, Новости дня

Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата РФ по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".

Как сообщает "Спорт-экспресс", команда Валерия Карпина выступит против тульского "Арсенала" игроками основы, за исключением шестерых футболистов, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19.

Накануне главный тренер "Ростова" заявил, что не знает, какой состав будет играть против команды из Тулы.

Встреча между желто-синими и "пушкарями" состоится 27 июня и пройдет на поле ростовского клуба. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.