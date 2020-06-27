 

В ОП заявили о «жесточайшем контроле» соблюдения стандартов ЦИК при голосовании

27.06.2020, 12:30, Новости дня

Общественные наблюдатели будут требовать полного соблюдения всех тех стандартов, которые были предложены Центральной избирательной комиссией (ЦИК), сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Я еще раз хотел прояснить всем участковым комиссиям. Наша система общественного контроля, общественного наблюдения не состоит в том, чтобы поддакивать работникам комиссии. Мы осуществляем жесточайший контроль наблюдения. У нас есть в этом вопросе полная поддержка ЦИК. Элла Александровна Памфилова полностью это поддерживает и отдельно просила проверять наших наблюдателей самым жесточайшим образом ситуацию на участках», – сказал Григорьев на пресс-брифинге, посвященном наблюдению за общероссийским голосованием.

По его словам, наблюдатели будут требовать полного соблюдения всех тех стандартов, которые были предложены ЦИК.

«Все должно быть сделано полностью перед каждым открытием участка: полная дезинфекция, все должны получать соответствующие средства по защите здоровья как голосующие, так и наши наблюдатели. Любая недоработка – вся информация будет срочно передаваться в региональные палаты, в избирательные комиссии региона, мы передаем это в ЦИК. Никаких поблажек здесь не будет», – приводятся его слова на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.



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