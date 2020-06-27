 

Киев побил рекорд заражения коронавирусом. Кличко рассказал, в каких районах больше всего инфицированных

27.06.2020, 12:26, Новости дня

В Киеве зафиксировали новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. За минувшие сутки в столице выявили 142 инфицирования. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

“Ситуация с заболеваемостью в Киеве ухудшается, а за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 142 человек. С начала эпидемии в столице 4866 подтвержденных случаев COVID-19”, – сообщил Кличко.

По слова мэра Киева за минувшие сутки заболели:

72 женщины (в возрасте 19–75);
60 мужчин (21–94);
шесть девочек (9–16) и четверо мальчиков (2–15).

Среди заболевших четверо медиков, в больницы госпитализировали 16 человек. Остальные – на самоизоляции, отметил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Деснянском – 20, в Печерском и Дарницком районах – по 19 случаев.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 948 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 42 065. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1110 человек (+24 за сутки), вылечился – 18 701 (+402 за сутки). Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (+168) и в Киеве (+140).

27 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 13 областях Украины, в том числе Киеве, могут принять решение об усилении карантинных мер из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и резкого заполнения коек в больницах.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,94 млн вылечились, а более 494,1 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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