 

Высший антикоррупционный суд взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня

27.06.2020, 11:15, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения председателю Кировоградской облгосадминистрации Андрею Балоню в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Подозреваемый в получении взятки чиновник может выйти под залог в размере 10 млн грн.

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Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Laupäev, 27. juuni 2020

Балонь и глава патронатной службы ОГА Сергей Шевченко были задержаны 25 июня при получении части незаконного вознаграждения. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, по данным Национального антикоррупционного бюро, составляет 1,8 млн грн.

Шевченко был взят под стражу накануне. Он может выйти под залог в размере 5 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности. На данный момент президентский указ об отставке Балоня не обнародован.

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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