В 13 областях Украины могут снова ограничить работу городского транспорта, спортзалов и детских садов

27.06.2020, 11:15, Новости дня

В 13 областях Украины могут принять решение об усилении карантинных мер из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и резкого заполнения коек в больницах. Об этом во время брифинга 27 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Критерии, которые определены в постановлении, – они увеличены в 13 областях. Это и западные области, и Киев. Поэтому будет соответствующее представление от санитарных врачей областей и на региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона. Они могут касаться работы городского транспорта, спортивных и дошкольных учреждений, а также других”, – отметил он.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 948 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 42 065. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1110 человек (+24 за сутки), вылечился – 18 701 (+402 за сутки).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (+168) и в Киеве (+140).

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,94 млн вылечились, а более 494,1 тыс. умерли.