Глава девелоперской компании найден мертвым в офисе в Москве

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27.06.2020, 11:08, Новости дня

Основатель и владелец девелоперской группы компаний «Пионер» Андрей Грудин найден мертвым в своем кабинете в офисе в Москве.

«Информация о гибели подтверждается. Предварительно речь может идти о суициде», – передает ТАСС со ссылкой на информированный источник, близкий к компании.

Грудин родился 27 октября 1969 года. До 2001 года был руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» – одного из крупнейших поставщиков строительных материалов, оборудования и металлопроката в Санкт- Петербурге и Северо-Западном регионе.

Он также был главой группы компаний «Пионер», которую основал совместно со своими партнерами в 2001 году. Указом мэра столицы в августе 2012 года был удостоен звания «Почетный строитель города Москвы».

Компания «Пионер» находится на 37 месте по объему текущего строительства. На 1 июня компания возводила 358,7 тыс. кв. м, с переносом срока 45,3 тыс. кв. метров, следует из данных Единого реестра застройщиков.

Ранее погибшим был обнаружен замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.



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