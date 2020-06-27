В Крыму назвали «планом порабощения» заявления Зеленского о «возвращении» полуострова

27.06.2020, 10:53, Новости дня

Очередное высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Киева похоже на план нового порабощения, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Крымчане, в полной мере испытавшие удушающие «объятия» киевских блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и других, не раз заявляли, что требование вернуть Крым равнозначно объявлению этнической чистки, а по сути уничтожению основной части населения полуострова. Теперь же, заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план «нового порабощения», в который, по его словам, он «верит безумно», – сказал Мурадов РИА «Новости».

Постпред отметил, что в то время, как мир охватила жажда очищения от мрачных страниц рабства, Зеленский высказывается о «возвращении» не только исторической земли российского Крыма, но и его людей, сделавших в 2014 году демократический выбор в пользу присоединения к России.

Он напомнил Киеву, что РФ еще во времена императрицы Екатерины Великой уже положила конец невольничеству и работорговле на землях Северного Причерноморья.

«Словом, «новый план» Зеленского имеет многовековую давность и хорошо известен не только моим коллегам-историкам, но и всему многонациональному Крыму. Не знает об этом, видимо, только сам автор этого плана», – подытожил Мурадов.

Напомним, Зеленский выразил уверенность, что Киев сможет «вернуть» Крым под свой контроль. Президент Украины заявил, что вернут и территории, и людей. «Мы в это верим безумно», – утверждает он.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.