Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 70%

27.06.2020, 10:48, Новости дня

Явка при дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 70% за 48 часов, проголосовали более 823,6 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10.00 мск, участвуют жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 10.01 мск 27 июня явка составила 70,25%. Принято 823 тыс. 632 бюллетеня, передает ТАСС.

Всего для участия в онлайн-голосовании подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование завершится 30 июня.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.