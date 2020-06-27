 

Активистка антиядерного движения перешла на сторону атомной энергетики

27.06.2020, 10:48, Новости дня

Бывший пресс-секретарь международной экологической и антиядерной организации «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion, XR) Зион Лайтс заявила, что теперь выступает за развитие атомной энергетики, которую считает важным элементом в борьбе против изменения климата.

Экс-глава отдела коммуникаций XR присоединилась к международному про-ядерному экологическому движению «Экологический прогресс» («Environmental Progress»), пишет «Атомная энергия».

Лайтс рассказала, что почувствовала себя «обманутой» в окружении антиядерных активистов после того, как она начала самостоятельно читать о природе и свойствах радиоактивных отходов.

«Факты остались теми же, но как только я поняла и осознала их, я передумала. Будучи в окружении антиядерных активистов, я позволила страхам перед радиацией, радиоактивными отходами и оружием массового уничтожения поразить мое подсознание. Я поняла, что была подвержена антинаучным настроениям все это время. Теперь я ушла из этой организации, чтобы занять позицию борца за ядерную энергетику», – сообщила она в открытом письме.

Мать двоих детей Зион Лайтс является автором «Полного руководства по зеленому воспитанию детей». Ее назвали «Самой зеленой матерью Британии». Имеет степень магистра в области научных коммуникаций от Университета Западной Англии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Сахалинские волонтеры взяли шефство над местными врачами

23.05 / Туризм назвали одним из флагманов экономики нового арктического региона

17.04 / Путин заявил об уходе коронавируса в регионы

30.05 / Автоновости: Honda обновила кроссовер Honda UR-V

20.04 / Компания Xiaomi выпустит «облегченную» версию смартфона Redmi K30 5G

16.06 / Эксперт: коронавирус, выявленный на оптовом рынке в Пекине, еще более заразный

18.04 / Боец смешанного стиля Шлеменко стал волонтером

15.06 / Премьер Казахстана и глава Жамбыльской области самоизолировались после того, как у главы Минздрава подтвердился коронавирус

08.05 / Подмосковье вслед за столицей продлило режим самоизоляции до 31 мая

17.06 / Минобороны объявило о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска