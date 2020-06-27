Активистка антиядерного движения перешла на сторону атомной энергетики

27.06.2020, 10:48, Новости дня

Бывший пресс-секретарь международной экологической и антиядерной организации «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion, XR) Зион Лайтс заявила, что теперь выступает за развитие атомной энергетики, которую считает важным элементом в борьбе против изменения климата.

Экс-глава отдела коммуникаций XR присоединилась к международному про-ядерному экологическому движению «Экологический прогресс» («Environmental Progress»), пишет «Атомная энергия».

Лайтс рассказала, что почувствовала себя «обманутой» в окружении антиядерных активистов после того, как она начала самостоятельно читать о природе и свойствах радиоактивных отходов.

«Факты остались теми же, но как только я поняла и осознала их, я передумала. Будучи в окружении антиядерных активистов, я позволила страхам перед радиацией, радиоактивными отходами и оружием массового уничтожения поразить мое подсознание. Я поняла, что была подвержена антинаучным настроениям все это время. Теперь я ушла из этой организации, чтобы занять позицию борца за ядерную энергетику», – сообщила она в открытом письме.

Мать двоих детей Зион Лайтс является автором «Полного руководства по зеленому воспитанию детей». Ее назвали «Самой зеленой матерью Британии». Имеет степень магистра в области научных коммуникаций от Университета Западной Англии.