 

Трое погибших: неадекватный водитель спровоцировал ДТП в Иркутской области. Видео

27.06.2020, 10:05, Новости дня

Очевидец запечатлел на видео момент фатальной аварии, произошедшего утром в субботу, 27 июня, на трассе "Сибирь" в Заларинском районе Иркутской области.

 

На записи видно, что водитель легкового автомобиля Honda Civic не контролировал транспортное средство. Он хаотично перемещался по дороге и периодически оказывался на полосе встречного движения. Один из таких выездов привел к столкновению с Renault Duster.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, жертвами инцидента стали три человека – 24-летний мужчина находившийся за рулем Honda, его 23-летний пассажир и 36-летний мужчина, управлявший автомобилем Duster. Пассажир Renault выжил и был госпитализирован.

Правоохранители не исключили, что водитель, спровоцировавший дорожный инцидент, мог находиться в состоянии опьянения, по факту ЧП проводится проверка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Эксперты рассказали о полезных свойствах семян кунжута

10.05 / Видео: Странные имена детей знаменитостей

23.06 / Путин поручил направить 100 млрд рублей на льготные кредиты для сохранения занятости

21.04 / El País – через год после избрания Зеленского на Украине страх перед будущим превалирует над надеждой

12.05 / Палата представителей представила новый законопроект в связи с коронавирусом

22.06 / Зеленский захотел упростить поступление в украинские вузы для жителей Крыма и Донбасса

20.06 / «Зенит» победил ЦСКА с разгромным счетом

28.04 / Минэнерго дало прогноз по цене на нефть в 2020 году

24.04 / Западные СМИ оценили безвозмездную российскую помощь Италии

14.04 / Американские дипломаты в 2018 году предупреждали о проблемах с безопасностью в Уханьском институте вирусологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска