В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 948 человек

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 27 червня (станом на 9:00) в Україні 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 948 нових випадків. Загалом проведено 631 966 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1811 випадків;Волинська область — 2161 випадок;Дніпропетровська область — 1087 випадків; Донецька область — 415 випадків;Житомирська область — 1371 випадок;Закарпатська область — 2640 випадків;Запорізька область — 565 випадків;Івано-Франківська область — 2253 випадки;Кіровоградська область — 642 випадки;м. Київ — 4866 випадків;Київська область — 2469 випадків;Львівська область — 5004 випадки; Луганська область — 76 випадків;Миколаївська область — 392 випадки;Одеська область — 1567 випадків;Полтавська область — 309 випадків;Рівненська область — 3475 випадків;Сумська область — 287 випадків;Тернопільська область — 1876 випадків;Харківська область — 2046 випадків;Херсонська область — 191 випадок;Хмельницька область — 777 випадків;Чернівецька область — 4631 випадок;Черкаська область — 635 випадків;Чернігівська область — 519 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 червня 2020 року до Центру надійшло 1185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 86 359 повідомлень про підозру на COVID-19.

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 26. juuni 2020