В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 948 человек
27.06.2020, 10:02, Новости дня
За последние сутки в Украине подтвердили еще 948 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 27 июня Совет национальной безопасности и обороны.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 42 065.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1110 человек (+24 за сутки), вылечился – 18 701 (+402 за сутки).
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (+168) и в Киеве (+140).
На сайте Министерства здравоохранения Украины сообщается, что методом полимеразной цепной реакции в стране проведено 631 966 тестов на коронавирус.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
Винницкая область – 1811;
Волынская область – 2161;
Днепропетровская область – 1087;
Донецкая область – 415;
Житомирская область – 1371;
Закарпатская область – 2640;
Запорожская область – 565;
Ивано-Франковская область – 2253;
Кировоградская область – 642;
Киев – 4866;
Киевская область – 2469;
Львовская область – 5004;
Луганская область – 76;
Николаевская область – 392;
Одесская область – 1567;
Полтавская область – 309;
Ровенская область – 3475;
Сумская область – 287;
Тернопольская область – 1876;
Харьковская область – 2046;
Херсонская область – 191;
Хмельницкая область – 777;
Черновицкая область – 4631;
Черкасская область – 635;
Черниговская область – 519.
⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 27 червня (станом на 9:00) в Україні 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 948 нових випадків. Загалом проведено 631 966 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1811 випадків;Волинська область — 2161 випадок;Дніпропетровська область — 1087 випадків; Донецька область — 415 випадків;Житомирська область — 1371 випадок;Закарпатська область — 2640 випадків;Запорізька область — 565 випадків;Івано-Франківська область — 2253 випадки;Кіровоградська область — 642 випадки;м. Київ — 4866 випадків;Київська область — 2469 випадків;Львівська область — 5004 випадки; Луганська область — 76 випадків;Миколаївська область — 392 випадки;Одеська область — 1567 випадків;Полтавська область — 309 випадків;Рівненська область — 3475 випадків;Сумська область — 287 випадків;Тернопільська область — 1876 випадків;Харківська область — 2046 випадків;Херсонська область — 191 випадок;Хмельницька область — 777 випадків;Чернівецька область — 4631 випадок;Черкаська область — 635 випадків;Чернігівська область — 519 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 червня 2020 року до Центру надійшло 1185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 86 359 повідомлень про підозру на COVID-19.
Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 26. juuni 2020
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,94 млн вылечились, а более 494,1 тыс. умерли.
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