В Раде заподозрили наличие «тайного меморандума» Киева и МВФ

27.06.2020, 9:16, Новости дня

Киевские власти заключили некий секретный меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), считает депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Наличие такого соглашения политик заподозрил после высказывания депутата от фракции «Слуга Народа» Галины Третьяковой, заявившей, что семьи, претендующие на материальную помощь от государства, рожают детей «очень низкого качества».

Рабинович считает, что эти слова характеризуют отношение правящей партии к украинскому народу и указывают тайный сговор властей с МВФ, передает РИА «Новости».

«Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум 10 млн населения, они давно это говорят», – сказал Рабинович в эфире «112 Украина».

Он отметил, что, если после своего заявления Третьякова останется в партии, значит этот план «принят на полное вооружение».

Напомним, Третьякова высказалась в поддержку политики стерилизации людей по примеру Британии и Сингапура. По ее мнению, в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества», и в будущем они «тоже садятся на государственные деньги».

Федерация профсоюзов Украины потребовала ее отставки. Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала лишить Третьякову мандата депутата и привлечь ее к уголовной ответственности за «разжигание ненависти».

Рабинович ранее предложил пропрезидентской фракции «Слуга народа» признать, что Украина «отдана на съедение» МВФ и американскому финансисту Джорджу Соросу.

Как сообщалось, Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.