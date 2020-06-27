 

Мошенники похитили у московской пенсионерки 4,5 миллиона рублей

27.06.2020, 8:55, Новости дня

Представившись сотрудниками одного из столичных банков, неизвестные злоумышленники под предлогом сохранения денежных средств похитили с банковской карты московской пенсионерки 4,5 миллиона рублей.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по городу Москве, в минувшую пятницу, 26 июня, 73-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже денег с принадлежащего ей банковского счета.

Как было установлено в ходе следствия, пострадавшей звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает ТАСС. Под предлогом сохранения денежных средств путем осуществления незаконных транзакций с ее банковской карты было похищено 4 миллиона 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже



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