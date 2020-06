Цвет кожи актеров стал важен для озвучивания «Гриффинов» и «Симпсонов»

27.06.2020, 6:30, Новости дня

Актер Майк Генри отказался и дальше озвучивать чернокожего персонажа в мультсериале «Гриффины», поскольку сам является белым. Создатели мультсериала «Симпсоны» также заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей.

Генри озвучивал Кливленда Брауна. В Twitter он заявил, что для него «было честью» исполнять эту роль в течение 20 лет. Актер признался, что ему нравится его персонаж, но небелых персонажей, по его мнению, должны озвучивать актеры с соответствующим цветом кожи. Поэтому Генри решил отказаться от роли.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020

Создатели «Симпсонов» заявили: «В будущем в «Симпсонах» белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Deadline.