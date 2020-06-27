Трамп подписал указ о защите памятников от вандалов в США

27.06.2020, 5:08, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал исполнительный указ, в соответствии с которым вандалам грозят длительные тюремные сроки.

Трамп сообщил, что ему «выпала честь» подписать указ об «охране американских монументов, мемориалов, статуй». Указ предусматривает «противодействие преступному насилию» и «длительные тюремные сроки» за «беззаконие» против США, передает ТАСС.

Напомним, Трамп пригрозил заключением всем, кто причиняет вред памятникам в США.

Отметим, что на Аляске протестующие потребовали убрать статую первопроходца Александра Баранова. По их мнению, памятник оскорбляет чувства коренных жителей.