США встали на защиту памятников

27.06.2020, 3:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что им подписан исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий для вандалов длительные сроки тюремного заключения. Документом ставятся под охрану американские монументы, мемориалы и статуи.

Глава американской администрации подчеркнул, что за беззаконие в отношении США предусмотрены длительные тюремные сроки, передает ТАСС. Ранее Дональд Трамп заявил, что протестующих будут карать тюремным сроком до 10 лет даже в том случае, если они лишь попытаются обезобразить какой-то монумент или памятник.

Как сообщалось, массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих регионах США после гибели в Миннеаполисе в результате жесткого задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. После того, как правоохранительные органы предприняли меры по подавлению беспорядков, в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим личностям, среди которых оказался даже Христофор Колумб, открывшему для европейцев Новый Свет.