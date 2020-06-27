 

США встали на защиту памятников

27.06.2020, 3:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что им подписан исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий для вандалов длительные сроки тюремного заключения. Документом ставятся под охрану американские монументы, мемориалы и статуи.

Глава американской администрации подчеркнул, что за беззаконие в отношении США предусмотрены длительные тюремные сроки, передает ТАСС. Ранее Дональд Трамп заявил, что протестующих будут карать тюремным сроком до 10 лет даже в том случае, если они лишь попытаются обезобразить какой-то монумент или памятник.

Как сообщалось, массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих регионах США после гибели в Миннеаполисе в результате жесткого задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. После того, как правоохранительные органы предприняли меры по подавлению беспорядков, в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим личностям, среди которых оказался даже Христофор Колумб, открывшему для европейцев Новый Свет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

29.05 / Фрегат «Адмирал Григорович» отразил нападение «пиратов» в Индийском океане

23.04 / МИД: Запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совбеза ООН

26.05 / Китайские ученые выявили новый путь передачи коронавируса

09.06 / Кардиолог предупредил об угрозе обострений болезней из-за жары

18.06 / Швеция пожинает плоды собственной стратегии борьбы с коронавирусом

03.06 / В Москве впервые с апреля зафиксировано меньше 2 тыс. заражений коронавирусом за сутки

09.06 / Шендерович призвал поддержать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

24.04 / Украина получила первые 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства – Офис президента

18.06 / Митрополит ПЦУ Симеон инфицировался коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска