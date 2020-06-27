 

Главный тренер “Волыни” заболел COVID-19

27.06.2020, 1:54, Новости дня

Главный тренер футбольного клуба Первой лиги “Волынь” Андрей Тлумак сообщил FootBoom 26 июня, что болен COVID-19.

“Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении”, – сказал Тлумак.

По информации сайта, наставник “Волыни” и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на выездном матче против “Черноморца”.

По данным Совета национальной безопасности и обороны на 26 июня, в Волынской области COVID-19 заболело 2096 человек, 59 умерли, 681 человек выздоровел

В Украине за сутки было выявлено рекордное количество заражений – 1109. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Кремль признал нехватку ИВЛ и средств защиты от коронавируса в регионах России

01.05 / В ФРГ решили не выводить «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы ЕС

26.05 / В РФ провели более 9 млн тестов на коронавирус

16.04 / В Душанбе отменили День города. Коронавируса в Таджикистане официально нет

03.06 / Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

15.05 / Глава Минобрнауки: новый учебный год вузы начнут как обычно

16.05 / Килиан Мбаппе останется в “Пари Сен-Жермен”

19.06 / Владислава Мангера взяли под арест до 28 июля

11.06 / Опубликованы рендеры электрокара Mercedes-Benz Redsun

19.04 / Вместо затрат на доставку благодатного огня ПЦУ купила аппарат УЗИ детской больнице для больных COVID-19 – Епифаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска